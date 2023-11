Lautaro: "Qualificazione? Inter è squadra matura"

Con il gol di Salisburgo, Lautaro Martinez, ha raggiunto quota 14 gol in 15 gare in Champions con la maglia nerazzurra di cui 9 in trasferta (meglio di Hernan Crespo): "Queste sono le partite in cui chi entra dalla panchina può essere importante - spiega l'attaccante argentino - Era una gara chiusa, c'era bisogno di energie e chi entra deve cercare di dare una mano alla squadra, nel secondo tempo siamo stati più puliti nel gioco, abbiamo creato tante occasioni ed è arrivata la vittoria". Con questo successo l'Inter si qualifica agli ottavi con due giornate d'anticipo: "Significa tanto perché stiamo maturando, ogni anno cresciamo in questo percorso con il mister, stiamo capendo come si deve giocare all'Inter e anche i nuovi che sono arrivati hanno capito cosa significa indossare questa maglia".