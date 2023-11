Dove vedere Salisburgo-Inter

La partita tra Salisburgo e Inter, valida per la 4^giornata di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 8 novembre, alle ore 21 . Sarà possibile vederla attraverso l 'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news

I numeri di Salisburgo e Inter

L'Inter ha vinto tutti e tre gli incontri con il Salisburgo nelle competizioni europee: successo 1-0 sia all’andata che al ritorno nella finale di Coppa UEFA del 1994 e 2-1 nel match più recente di Champions League. Il Salisburgo ha perso solo una delle ultime sette partite casalinghe contro squadre italiane nelle competizioni europee (4 vittorie, 2 pareggi) e nel 2023 ha già battuto in casa un'avversaria italiana (1-0 contro la Roma in Europa League). Tuttavia, non ha mai vinto nelle tre partite interne contro queste squadre in Champions League (1 pari, 2 sconfitte). Dopo aver vinto il primo match di questa edizione della Champions League (2-0 contro il Benfica), il Salisburgo ha perso le ultime due gare nel torneo. Se dovesse perdere questo match, eguaglierà la sua serie di sconfitte più lunga nella competizione, che risale al novembre 2020 con Jesse Marsch alla guida (tre partite). L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime quattro trasferte di Champions League (2 vittorie, 2 pari) e potrebbe registrare una serie di cinque match fuori casa di fila senza sconfitte nella competizione per la prima volta da febbraio 2005 (una partita con Alberto Zaccheroni e quattro con Roberto Mancini). Il Salisburgo ha perso le ultime due partite casalinghe in Champions League (1-2 contro il Chelsea e 0-2 contro la Real Sociedad); gli austriaci non hanno mai registrato tre sconfitte interne di fila nella competizione. L'Inter ha perso solo una delle ultime 10 partite in Champions League (6 vittorie, 3 pareggi): contro il Manchester City nella finale della scorsa stagione. Infatti, le uniche due squadre ad aver vinto contro l’Inter nella competizione da marzo 2022 sono il Bayern Monaco (due volte) e il Manchester City (una volta).