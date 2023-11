Ora è ufficiale. La partita di Champions League tra Benfica e Inter, in programma mercoledì 29 novembre alle ore 21, e valida per la quinta giornata del girone D, si giocherà regolarmente a porte aperte allo stadio Da Luz di Lisbona. La decisione della Uefa, dunque, salva la trasferta dei tifosi interisti in Portogallo. Il match, infatti, era a rischio di essere giocato a porte chiuse dopo i fatti avvenuti allo stadio Anoeta di San Sebastian nella sfida tra Real Sociedad e Benfica, quando i tifosi lusitani hanno lanciato oggetti e acceso fuochi artificiali nel settore ospiti. Si è deciso di multare il Benfica con 25mila euro e di proibire la vendita di biglietti agli stessi sostenitori della squadra di Lisbona per la prossima partita esterna in una competizione Uefa. La decisione dell’organo Uefa è arrivata in base all’art. 16, comma 2, lettera c e b: nel dettaglio, è stata punita “l’accensione di fuochi e il lancio di oggetti” di 15 giorni fa.