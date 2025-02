Conclusi i playoff e definite le 16 squadre che giocheranno gli ottavi di finale di Champions, sarà il sorteggio di venerdì 21 febbraio a determinare gli abbinamenti. L'Inter, unica italiana rimasta in corsa nel torneo, conoscerà la sua avversaria: sarà una tra Feyenoord e Psv. Possibile anche un ottavo con derby di Madrid. Il sorteggio sarà in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW , skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

I playoff hanno emesso i loro verdetti, abbiamo le sedici squadre che proseguono il loro cammino in Champions e affronteranno gli ottavi di finale. Il nuovo format della Champions ha già disegnato il tabellone verso la finale, ma servirà il sorteggio di venerdì 21 febbraio alle 12 per determinare dove andranno a posizionarsi le 8 squadre che si sono qualificate direttamente e, di conseguenza, gli abbinamenti degli ottavi e il quadro completo fino alla finale di Monaco di Baviera. Quello di venerdì – in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport – sarà dunque l’ultimo sorteggio di questa edizione della Champions: poi il tabellone sarà disegnato definitivamente. L'Inter, unica italiana rimasta in corsa in Champions, conoscerà la sua avversaria agli ottavi sapendo che sfiderà sicuramente una delle due squadre che hanno eliminato Milan e Juve: o il Feyenoord o il Psv, dunque. Ma saprà anche cosa le riserverebbero, eventualmente, quarti e semifinale, visto che il tabellone andrà a definirsi totalmente. Da segnalare anche la possibilità di un derby di Madrid tra Real e Atletico, mentre è certo che il Psg darà vita a uno scontro stellare contro una tra Liverpool e Barcellona, le due possibile avversarie che potrebbe pescare dall’urna.