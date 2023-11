Pioli si prepara al Borussia: è vietato sbagliare

Rossoneri al lavoro a Milanello per preparare la decisiva sfida di Champions contro il Borussia Dortmund. Rispetto alla Fiorentina Pioli ritroverà dal primo minuto sia Giroud (squalificato in campionato) che Loftus-Cheek; ancora out, invece, Leao, Okafor, Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Sportiello. In campo con la prima squadra anche Camarda, che però non è in lista. A bordo campo dirigenza presente al gran completo. Ci aggiorna il nostro Peppe Di Stefano

MILAN, COSA SERVE PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI