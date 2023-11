Per la quinta giornata della Champions League, Inter in campo stasera contro il Benfica, partita da seguire in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Dove vedere Benfica-Inter in tv

La partita tra Benfica e Inter, valida per la 5^ giornata di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 29 novembre alle ore 21 live su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol Federico Zancan. La quinta giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite per ogni turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.