Il Papa riceve il Celtic dopo il ko con la Lazio

Prima dell’udienza generale del mercoledì, il Papa ha incontrato in Vaticano il Celtic sconfitto ieri in Champions League dalla Lazio. "Fermo restando che è sempre preferibile vincere una partita piuttosto che perderla, questa non è però la cosa più importante - ha detto Papa Francesco ai dirigenti e calciatori -. Conta di più l'esempio che date, sia vincendo che perdendo, sia dentro che fuori del campo. Un esempio che incarna virtù come il coraggio, la perseveranza, la generosità e il rispetto per la dignità degli altri, che è dono di Dio", ha detto il Pontefice. Papa Francesco ha poi aggiunto: "Gli alti livelli che siete chiamati a raggiungere non riguardano solo le vostre abilità sportive o i requisiti classici necessari per eccellere, ma si riferiscono anche alla vostra integrità personale. In proposito, uomini e donne non dovrebbero vedere in voi solo dei buoni calciatori, ma anche persone capaci di delicatezza, uomini dal cuore grande, in grado di essere saggi amministratori dei molti benefici di cui godete grazie alla vostra fortunata posizione sociale".