La tripletta dell'uomo che non ti aspetti: in oltre 400 partite in carriera Joao Mario non aveva mai segnato tre gol in una stessa partita. Lo ha fatto in una serata di Champions non banale, proprio contro la sua ex squadra: il giocatore del Benfica, che ha vestito la maglia dell'Inter per tre stagioni dal 2016 al 2019, ha punito i nerazzurri bucando tre volte in 34 minuti la porta difesa da Emil Audero, con la freddezza tipica dei centravanti. Rivedi le sue reti nel VIDEO sopra

