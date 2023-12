Buone notizie per Pioli in vista della decisiva sfida di Champions League contro il Newcastle, in programma mercoledì. Leao ha svolto anche oggi tutto l'allenamento con i compagni: in Inghilterra ci sara, probabilmente dal primo minuto. Da valutare ancora le condizioni di Kjaer: si proverà a recuperarlo in extremis, almeno per averlo in panchina. Nel video le ultime news dall'inviato a Milanello Peppe Di Stefano

