La qualificazione agli ottavi di Champions per il Milan è apertissima e i rossoneri sono padroni del proprio destino. Per la squadra di Pioli, affinché il percorso si metta in discesa, sarà fondamentale battere in casa il Borussia Dortmund nel prossimo turno. Ma cosa serve per accedere agli ottavi? Ecco la classifica del gruppo F e le combinazioni che servono ai rossoneri

5 punti dopo quattro giornate e terzo posto momentaneo nel girone F di Champions League, alle spalle di Borussia Dortmund (7) e Paris Saint-Germain (6), ma per il discorso qualificazione il Milan è padrone del proprio destino. Dopo aver superato il Psg a San Siro nell'ultimo turno, il prossimo ostacolo da superare per i rossoneri sarà il Borussia Dortmund, sempre in casa. Qualora la squadra di Pioli dovesse battere i tedeschi, li supererebbe in classifica - andando a +1 - e a quel punto la strada verso gli ottavi potrebbe essere in discesa, considerando che alla sesta e ultima giornata ci sarà lo scontro diretto tra Borussia e Psg, che dunque dovranno necessariamente togliersi punti a vicenda. Con due vittorie (nel prossimo match contro il Dortmund e all'ultima giornata con il Newcastle), quindi, il Milan sarebbe qualificato agli ottavi di finale di Champions League. Ma il passaggio del turno potrebbe arrivare anche in caso di vittoria a San Siro con i tedeschi e pareggio in trasferta con gli inglesi. O addirittura con un successo contro il Borussia e una sconfitta con il Newcastle, a patto che i Magpies non vincano anche sul campo del Psg. Per il Milan, insomma, sarà fondamentale vincere la prossima gara con il Borussia Dortmund. In caso di arrivo a pari punti, il Milan sarebbe in svantaggio negli scontri diretti con il Psg (sconfitta 3-0 all'andata, vittoria 2-1 al ritorno) e, qualora vincesse, sarebbe in vantaggio con il Borussia Dortmund (0-0 all'andata in Germania). Se invece i rossoneri dovessero pareggiare contro i tedeschi, allora dovrebbero per forza battere il Newcastle nell'ultima giornata e sperare in una vittoria del Psg contro il Borussia.