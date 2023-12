L'ultimo turno della fase a gironi di Champions si è aperto con il pari ininfluente tra PSV e Arsenal 1-1. Il Lens batte il Siviglia 2-1 (eliminato dalle coppe), è terzo e 'scende' in Europa League. Alle 21 oltre a Napoli e Inter, occhi puntati su Manchester United-Bayern Monaco con i Red Devils che devono vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi. Tutte la gare in diretta su Sky, su 'Diretta Gol' e in streaming su NOW