La star americana si esibirà a Wembley, il primo di giugno, prima della finale tra Borussia e Real. "Sono entusiasta per questo spettacolo".

Prima dello spettacolo sul campo tra Borussia Dortmund e Real Madrid, lo spettacolo dello show di Lenny Kravitz. Il primo di giugno, a Wembley, sarà infatti la rockstar americana a esibirsi nel pre della finale di Champions League tra tedeschi e spagnoli. L’ha ufficializzato la Uefa, che ha scelto Kravitz per il Kick Off Show. Quattro volte vincitori del Grammy Award e una carriera trentennale alle spalle, Kravitz ha pubblicato 11 album in carriera e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo.