Luis Enrique: "Donnarumma un top, credo in lui"

"Quando hai una rosa come quella del Psg con tantissimi calciatori di qualità, non mi piace parlare degli assenti. Preferisco pensare ai tanti calciatori bravi che ho in rosa".

In conferenza stampa: "L'esito del girone dipende da noi"

Sarà una sfida da dentro o fuori per il Paris Saint Germain contro il Dortmund, già qualificato agli ottavi. Luis Enrique è consapevole che i parigini hanno il destino nelle proprie mani: "L'esito del girone dipende da noi, io mi concentro sempre sugli aspetti positivi - ha aggiunto in conferenza stampa - Se pensiamo negativo, troviamo dei problemi. Vogliamo vincere questa partita e arrivare primi nel girone". Il rebus della vigilia per l'allenatore spagnolo riguarda Gonçalo Ramos che oggi non si è allenato per un'influenza accusata lunedì: "Vedremo cosa fare a seconda dell'evoluzione delle sue condizioni".