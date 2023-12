Una trepidante attesa, poi -dopo l’annuncio che il loro avversario sarà il Psg di Mbappé- un’esplosione incontenibile di gioia. Sono scene memorabili, quelle postate sui social dall’US Revel, prossimo avversario del Paris Saint-Germain in Coppa di Francia. Sui social del club di Regional 1, la sesta serie francese, è stato postato il video del momento in cui la squadra -giocatori e staff- assiste al sorteggio in tv degli accoppiamenti. Attimi di grande tensione. Qualcuno, mentre viene estratta la pallina dall’urna, sussurra speranzoso “Paris…Paris!”. E Paris Saint-Germain sarà, perché l’avversario del Revel sarà proprio la squadra più forte e famosa di Francia. Da lì, un tripudio di urla, abbracci, cori e festeggiamenti collettivi.