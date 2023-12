Multa di 60mila euro e chiusura dei settori 48 e 49 della curva nord, con la condizionale, per una giornata di gara. Questa la decisone della CEDB - UEFA Control Ethics and Disciplinary Body nei confronti della Lazio. Un provvedimento, come comunica la stessa società biancoceleste, arrivato in "merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Lazio-Celtic di UEFA Champions League". Nello specifico, l’Uefa ha disposto la sanzione e la chiusura parziale del settore (sospesa per un periodo di due anni con immediate sanzioni in caso di comportamenti recidivi da parte della tifoseria laziale) in seguito all’esposizione di uno striscione offensivo nei confronti del Celtic e dei suoi tifosi durante il match vinto dalla Lazio all’Olimpico contro gli scozzesi.