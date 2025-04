Nessuna grave conseguenza per i giocatori del Real Madrid, messi sotto indagine dall'Uefa per i gesti post derby: multa per Rudiger e Mbappé, con una giornata di squalifica sospesa e da applicare in caso di recidiva. Sanzione pecuniaria anche per Ceballos

Nessuna squalifica in vista dei quarti con l'Arsenal. Sospiro di sollievo per Carlo Ancelotti dopo che l'Uefa aveva aperto un'indagine su alcuni giocatori del Real Madrid in merito ad alcuni gesti post derby, per possibile violazione del Regolamento Disciplinare Uefa. L'organismo di controllo, etica e disciplina dell'UEFA ha deciso di punire Antonio Rudiger con una multa di 40 mila euro e Kylian Mbappé con una multa di 30 mila euro. Per entrambi è arrivata anche la squalifica per una giornata, ma sospesa per un anno e da applicarsi solo in caso di recidiva. Sanzione pecuniaria da 20 mila euro anche per Dani Ceballos, mentre nessun procedimento disciplinare è stato aperto nei confronti di Vinícius Júnior.