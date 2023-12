La squadra di Mazzarri ha concluso al secondo posto il girone C alle spalle del Real Madrid. Nell’urna di Nyon ci sarà dunque una delle prime classificate degli altri gironi: gli azzurri giocheranno l’andata degli ottavi di finale in casa. Ecco le possibili avversarie per Osimhen e compagni. Il sorteggio è previsto per lunedì 18 dicembre alle 12

