Dove vedere Lazio-Bayern Monaco

La partita tra la Lazio e il Bayern Monaco, valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 14 febbraio, alle ore 21 . Sarà possibile vederla attraverso l' App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime . Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita , di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Lazio e Bayern Monaco

L'unico precedente tra Lazio e Bayern Monaco risale agli ottavi di finale della Champions League 2020-21, con la squadra tedesca che vinse entrambe le gare (4-1 in trasferta, 2-1 in casa). Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto nelle ultime 12 sfide contro squadre italiane in Champions League, vincendo le cinque più recenti; l’ultima sconfitta contro queste avversarie nel torneo risale al marzo 2011 (2-3 in casa contro l'Inter). Dopo essere stato eliminato in quattro delle prime cinque sfide a eliminazione diretta di Champions League contro squadre italiane (inclusa la finale del 2010 contro l'Inter), il Bayern Monaco ha sempre superato il turno in tutte le ultime tre contro queste avversarie. La Lazio parteciperà alla fase a eliminazione diretta della Champions League solo per la terza volta, i biancocelesti non hanno mai superato un turno in questa fase: eliminazione ai quarti di finale del 1999-2000 contro il Valencia e agli ottavi di finale del 2020-21 contro il Bayern Monaco. Il Bayern Monaco ha superato il turno in 11 degli ultimi 12 ottavi di finale di Champions League, uscendo solo con Liverpool nel 2018-19 (poi vincitore del trofeo in quella stagione). I bavaresi hanno evitato la sconfitta nel match d’andata degli ottavi di finale in ciascuna delle ultime 11 stagioni (7 vittorie, 4 pareggi). Dei 10 giocatori che hanno segnato almeno 5 reti con la Lazio in Champions League, Ciro Immobile è quello con la miglior media minuti/gol (99). Il classe ‘90 ha realizzato otto gol in 11 presenze nella competizione con il club, solo Simone Inzaghi ne ha segnati di più con i biancocelesti (15 reti in 31 match).