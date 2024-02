Kroos: "Gol annullato al Lipsia era regolare"

Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos al termine della sfida con il Lipsia ha commentato a Prime Video Germania la decisione di annullare il gol del possibile vantaggio dei tedeschi in apertura da parte dell'arbitro Irfan Peljto: "Non era fuorigioco. Penso ch questo non vada a favore del calcio. Non è una questione se sia un gol a favore del Lipsia, penso semplicemente che sia un gol regolare"

Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate a Prime Video Germania da Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, che ha commentato l'annullamento del gol di Sesko dopo due minuti del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League fra Lipsia e Real Madrid: "Non era fuorigioco. C'è stata una piccola spinta al portiere. Penso che questo non sia a favore del calcio. Non è una questione se sia un gol a favore del Lipsia, penso semplicemente che sia un gol regolare. Penso che alla fine abbia chiamato fuorigioco perché si è intromesso, ma il portiere non è riuscito a raggiungere la palla ed è per questo che il gol doveva essere dato. Non si può discutere in nessun altro modo"