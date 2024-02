L'Inter si prepara alla sfida contro l'Atletico: considerando le varie coppe (Champions, Coppa Italia e Supercoppa) e le sole partite a eliminazione diretta, Inzaghi vanta appena 3 sconfitte in 3 anni, su un totale di 24 gare dentro-fuori giocate. Il segreto passa anche dai numeri di un centrocampo collaudato: Mkhitaryan il fedelissimo. Con Matteo Barzaghi le ultime sul programma nerazzurro. La partita live martedì 20 febbraio alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW

