Reduce da un weekend ricco di polemiche, ma con la pratica Liga sostanzialmente chiusa, il Real Madrid può rituffarsi sulla Champions League. I Blancos ospiteranno al Bernabeu, mercoledì alle 21, il Lipsia per il ritorno degli ottavi: si ripartirà dall'1-0 a favore degli spagnoli maturato in Germania grazie alla rete di Brahim Diaz. Un risultato che non lascia affatto tranquilla la squadra di Ancelotti . L'allenatore ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match, queste le sue parole:

L'hanno definita partita trappola. Lo pensa anche lei? Quali sono i rischi?

"I rischi sono di giocare contro un'ottima squadra. L'ha dimostrato nella partita d'andata, dove abbiamo sofferto ma anche avuto la capacità di riuscire a vincere. Una partita è trappola se non fai le cose per bene, noi pensiamo e siamo convinti di fare le cose per bene. L'avversario merita rispetto"



Arrivate da un weekend movimentato. Arbitro italiano domani sera...

"Io credo che nella Champions League arbitrano i migliori, di qualsiasi nazione. Il numero di errori si riduce per la qualità che è più elevata in Champions che non nelle leghe nazionali"



Parlando con Costacurta si chiedeva a chi potesse assomigliare Bellingham del vostro passato comune. Lui dice Kakà...

"Sì, ha qualcosa di Kakà. Sono d'accordo"



E ha detto che in qualcosa sono diversi, cioè nel modo in cui arrivano a far male agli avversari...

"Credo che non c'è molta differenza"



Ha detto ricorda ad Ancelotti che quando arrivò Kakà disse "è arrivato il giocatore del futuro". Lo può dire anche adesso?

"Io credo che dall'arrivo di Kakà il gioco è cambiato e sono cambiate anche le caratteristiche dei giocatori che giocano in quella posizione. Adesso chi gioca sulla trequarti è sicuramente un giocatore molto più potente rispetto a 20 anni fa quando era un giocatore che aveva più talento che potenza"



Anche Bellingham può avere questa capacità di cambiare anche il ruolo, di dare nuove forme?

"Io credo che il giocatore nel nuovo calcio è più evoluto, nel senso che non è più uno specialista ma sa fare tante cose"



In conferenza parlava della felicità e della sofferenza che si prova a fare l'allenatore. Quanto si soffre e quanto si è felici?

"La sofferenza te la devi gestire per conto tuo perché è solo tua, la felicità si divide con gli altri. E domani speriamo di essere felici"



Stasera cosa guarderà? Bayern-Lazio o Real Sociedad-Psg?

"Le guardo tutte e due".