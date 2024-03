Nella vigilia aveva parlato di rivincita e alla fine l'obiettivo l'ha raggiunto. Diego Simeone si gode la rimonta dell' Atletico Madrid che 'pareggia' il ko dell'andata con il 2-1 firmato da Griezmann e Depay e poi ai rigori elimina la sua ex Inter. Il tutto, nonostante un piccolo infortunio provocato da una reazione in campo: "Mi sono fatto un po' male quando abbiamo avuto la palla-gol alla fine, che mancava pochissimo, con Riquelme - ha raccontato nel post partita ad Amazon Prime -. Non è riuscito a tirare in porta e volevo morire, però mi piace che è andato a tirare un rigore importante e lo ha fatto con concentrazione, personalità. Abbiamo bisogno che giocatori giovani come Lino, Riquelme, Barrios guadagnino spazio dentro la squadra e oggi al di là di questa scivolata sono contento per la gente, i giocatori. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra e abbiamo meritato di vincere ".

"Con i cambi abbiamo svoltato. La nostra gente è incredibile"

Decisivi per la vittoria sono stati i cambi: "Abbiamo aspettato perché Morata è un giocatore importante per noi, ha sempre fatto gol all'Inter e sapevamo che potevamo giocare i supplementari - ha spiegato il Cholo -. Nel momento che abbiamo inserito Depay e Correa la squadra ha fatto un gioco diverso dentro l'area e il gol è stato un golazo. Ne potevamo fare altri due con Memphis, di cui uno in cui prende il palo, e un altro con Riquelme. Credo che abbiamo fatto una partita buonissima, intelligente, sapevamo che dovevamo difenderci con molta capacità di blocco e far male in attacco dove sapevamo di poter far essere pericolosi". Infine un plauso al pubblico: "Nel calcio e nella vita uno non vince sempre, alle volte ti tocca - ha concluso -. Noi venivamo da colpi bassi duri, abbiamo perso male la semifinale a Bilbao, l'altro giorno a Cadice abbiamo giocato una brutta partita, ma abbiamo giocatori che hanno un cuore enorme e poi la nostra gente è incredibile. Uno quando viene a giocare a casa nostra non è facile, per fortuna li abbiamo noi".