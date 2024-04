Dove vedere Arsenal-Bayern Monaco

La partita tra Arsenal e Bayern Monaco, valida per l'andata dei Quarti di Finale di Champions League, si gioca oggi, martedì 9 aprile alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Arena , Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Paolo Di Canio; a bordocampo Filippo Benincampi e Niccolò Omini. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Da non perdere infine gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di 'Champions League Show ' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

I numeri di Arsenal e Bayern Monaco

L’Arsenal ha perso le ultime tre partite contro il Bayern Monaco con lo stesso punteggio: 5-1 (tutte e tre in Champions League), lo scarto maggiore fatto registrare in un singolo match dal club in competizioni europee (quattro gol). L'incontro più recente tra le due formazioni nel marzo 2017 è stata anche la sconfitta più pesante dell'Arsenal all'Emirates Stadium in qualsiasi competizione. Questa sarà la quinta occasione in cui Arsenal e Bayern Monaco si incontreranno nella fase a eliminazione diretta della Champions League, con la squadra tedesca che ha superato il turno in tutti e quattro i confronti precedenti (nel 2004/05, 2012/13, 2013/14 e 2016/17 – tutti agli ottavi di finale). Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime sei trasferte contro squadre inglesi in Champions League (4 vittorie, un pareggio), con l'unica sconfitta in questa serie arrivata contro il Manchester City nella scorsa edizione del torneo. Nelle tre partite giocate a Londra in questo parziale (contro Arsenal, Tottenham e Chelsea), la squadra tedesca ha sempre vinto con un punteggio complessivo di 15-3. Questa sarà la prima partita giocata dall'Arsenal nei quarti di finale di Champions League dall’edizione 2009/10, quando perse con il punteggio complessivo di 6-3 contro il Barcellona di Pep Guardiola. In effetti, i Gunners hanno passato il turno solo in due dei sette quarti di finale disputati in Coppa dei Campioni/ Champions League fino ad oggi. Il Bayern Monaco ha perso le ultime due gare giocate fuori casa nella fase a eliminazione diretta della Champions League (0-3 contro il Manchester City e 0-1 contro la Lazio); l'ultima volta che la squadra tedesca ha perso tre partite di fila in trasferta negli ottavi di finale risale al periodo tra aprile 2009 e aprile 2010 (sconfitte contro Barcellona, Fiorentina e Manchester United in quel caso). Grazie alla vittoria contro il Porto nell’ultimo incontro casalingo, l’Arsenal ha interrotto una serie di cinque sconfitte interne consecutive nella fase a eliminazione diretta della Champions League. L'ultima volta che la formazione inglese ha vinto più di una partita casalinga in questa fase del torneo risale all’edizione 2008/09 (contro Roma e Villarreal), quando raggiunse la semifinale.