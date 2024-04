Attimi di tensione durante Atletico Madrid-Borussia Dortmund, gara terminata 2-1. Al 58', infatti, c'è stato un testa a testa tra l'allenatore dei padroni di casa Diego Simeone e il direttore sportivo del Borussia Sebastian Kehl. Simeone si è scontrato con il ds tedesco perché poco prima, con Emre Can a terra e sul 2-0 in favore degli spagnoli, la sua squadra non aveva calciato via il pallone. Guarda il video

