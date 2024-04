Dove vedere Psg-Barcellona

La partita tra Psg e Barcellona valida per l'andata dei Quarti di Finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 10 aprile alle ore 21 . Sarà possibile vederla attraverso l' App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime . Da non perdere infine gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Psg e Barcellona

Sono 12 i precedenti tra Paris Saint-Germain e Barcellona in Champions League, con un bilancio in perfetto equilibrio di quattro vittoria a testa e quattro pareggi. Il Paris Saint-Germain e il Barcellona si sono affrontate nella fase a eliminazione diretta della Champions in sei differenti edizioni, solo le sfide “Real Madrid-Bayern Monaco” (nove) e “Real Madrid-Juventus” (sette) si sono giocate più volte in questa fase del torneo. Una delle tre occasioni in cui il Barcellona ha perso un match fuori casa con quattro reti di scarto in Coppa dei Campioni/Champions League è stata contro il Paris Saint-Germain nel febbraio 2017 (sconfitte 4-0 anche contro il Liverpool nel maggio 2019 e contro il Bayern Monaco nell’aprile 2013). La sconfitta più pesante subita dal Paris Saint-Germain in Coppa dei Campioni/ Champions League è arrivata contro il Barcellona (6-1 al Camp Nou nel marzo 2017), un risultato che eliminò i parigini, nonostante fossero in vantaggio per 4-0 dopo la gara d’andata degli ottavi di finale. In quella circostanza, l'attuale allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique guidò il Barcellona in quella storica rimonta, che rimane l'unica volta in cui una squadra ha passato il turno nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dopo aver perso l'andata con almeno quattro gol di scarto. Il Barcellona torna a disputare i quarti di finale di Champions League per la prima volta dall'agosto 2020, quando subì la sconfitta più pesante per il club catalano nelle competizioni europee (8-2 contro il Bayern Monaco). I blaugrana hanno superato i quarti di finale solo in una delle ultime cinque occasioni (nel 2018/19 contro il Manchester United).