Il Barcellona non avrà bisogno di ricordare la minaccia rappresentata da Mbappé. L'attaccante francese è l'unico giocatore nella storia della competizione a segnare una tripletta contro i Blaugrana nella fase a eliminazione diretta. L’ex Monaco ha segnato una tripla memorabile durante la vittoria per 4-1 del Paris al Camp Nou nel 2021. Per inciso, quella stagione è stata l’ultima volta che i padroni di casa di stasera si sono qualificati per le semifinali.