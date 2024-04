Dove vedere Bayern Monaco-Arsenal

La partita tra Bayern Monaco e Arsenal, valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 17 aprile alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Giancarlo Marocchi; a bordocampo Niccolò Omini. Da non perdere infine gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Bayern Monaco e Arsenal

Il Bayern Monaco potrebbe qualificarsi alle semifinali di Champions League per la 13ª volta, mentre l'Arsenal soltanto per la terza volta. Dall'ultima volta in cui i Gunners si sono qualificati per una semifinale della competizione nel 2008/09, la squadra tedesca ci è riuscita in otto diverse occasioni. L'Arsenal ha perso ognuna delle ultime tre trasferte in cui ha affrontato squadre tedesche in Champions League: le ultime due si sono concluse ognuna con una sconfitta per 5-1 contro il Bayern Monaco (novembre 2015 e febbraio 2017). Oltre a essere i ko esterni più netti per i Gunners in Europa, questi match sono anche le uniche due occasioni in cui l'Arsenal ha subito cinque gol fuori casa in una competizione europea. L'Arsenal ha vinto solo una delle sei trasferte disputate contro il Bayern Monaco in Champions League (1 pari, 4 sconfitte): l’unico successo è arrivato nel marzo 2013 nel ritorno degli ottavi di finale (2-0). Nonostante la vittoria, i Gunners furono comunque eliminati dal torneo a causa della regola dei gol subiti in trasferta (3-3 il risultato finale combinato). Thomas Tuchel potrebbe qualificarsi in semifinale di Champions League con la terza squadra in carriera dopo esserci riuscito sia con il Paris Saint-Germain che con il Chelsea. L'unico manager a riuscirci con più di tre club diversi nella competizione è stato José Mourinho (Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid). Nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League il Bayern Monaco ha fallito il passaggio del turno solo in uno dei 18 precedenti incontri andata/ritorno quando ha evitato la sconfitta all'andata, contro il Liverpool negli ottavi di finale del 2018-19 (0-0 all'andata, ko 1-3 al ritorno all'Allianz Arena).