Una finale da conquistare al Bernabeu dopo il 2-2 sul campo del Bayern, pareggio analizzato a Sky da Carlo Ancelotti: "Loro hanno giocato al loro miglior livello, noi no. Bravi a reagire dopo i due gol. Il discorso resta ancora aperto: mercoledì la versione della squadra sarà migliore". Sui singoli: "Kroos? Quell'assist lo vedono in pochi. Bellingham non ha entusiasmato, l'ho sostituito per crampi"

Sarà decisivo il ritorno di mercoledì prossimo al Bernabeu, sfida che regalerà la finale di Champions League a una tra Real Madrid e Bayern Monaco. Termina 2-2 il primo round all'Allianz Arena, match aperto e chiuso dai gol di Vinicius dopo il ribaltone dei bavaresi in quattro minuti con Sané e Kane. Un buon pareggio per i Blancos, partita analizzata a Sky da Carlo Ancelotti : "Alla fine avevamo più energia, loro avevano speso molto. Siamo soddisfatti a metà: il Bayern ha giocato al loro miglior livello, noi no . Nel primo tempo eravamo troppo passivi a difendere e lenti. Quando abbiamo iniziato a giocare bene ci hanno fatto due gol. Poi siamo stati bravi a reagire, bene i neoentrati. È un buon pareggio, il discorso resta ancora aperto ".

"Kroos? Un assist che vedono in pochi"

Ancelotti ha applaudito Toni Kroos, protagonista dello splendido assist per il vantaggio di Vinicius: "È inutile spendere parole. È un grande, un giocatore molto importante per noi che gestisce bene tempi e passaggi. Quell’assist in pochi possono vederlo, molto bene anche il movimento di Vinicius sul gol. Bellingham? Non ha fatto una partita al suo livello. Ha avuto crampi dopo un’ora e l’ho cambiato. Tutta la squadra non ha entusiasmato, ma siamo alla fine della stagione e siamo vicini a giocare un’altra finale molto importante per noi. Mercoledì la versione della squadra sarà migliore. Grande qualità del Bayern, sono molto forti davanti. Bisogna stare attenti".