Vini come CR7, doppietta al Bayern all'Allianz

La doppietta dell'Allianz in qualche modo avvicina Vinicius e Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante merengues segnò due reti al Bayern nell'andata dei quarti di finale della Champions 2016-17, così come il brasiliano (ma in semifinale). Il Real poi vinse il titolo e la stagione successiva fu Benzema a segnare una doppietta ancora al Bayern e questa volta sì in semifinale. Come finì? Col Real ancora campione d'Europa

Esattamente sette anni fa, stesso stadio, stessa partita, stesso numero di maglia e stesse prodezze personali. A pensarci prima, le affinità tra Cristiano Ronaldo e Vinicius Junior, per certi aspetti, non sembrano così evidenti, eppure nel giorno in cui l'attuale attaccante del Real Madrid regala alla sua squadra un risultato che, forse, sbilancia di un pochino le chance di qualificazione verso le merengues, i dati ci danno una mano ad accomunare un po' di più il passato e il presente dei blancos. Così come Cristiano Ronaldo, nei quarti di finale di Champions League della stagione 2016-17, Vinicius Junior (il cui idolo era proprio CR7) ha realizzato una doppietta all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco in semifinale. Cristiano, in quella stagione, segnò tra il 47' e il 77', un gol per tempo, così come Vini che ha realizzato le sue due reti tra il 24' e l'83' (su rigore), una per tempo. Di seguito, il Real di Zizou Zidane sconfisse poi in semifinale l'Atletico Madrid e successivamente la Juventus nella finale di Cardiff (12° titolo). Certamente un buon auspicio per Vinicius e per Carlo Ancelotti che al Bernabeu proveranno a centrare la finale dopo aver già eliminato i campioni d'Europa in carica del Manchester Cty.