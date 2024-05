Il calendario e gli orari di Champions League

Tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio si decideranno le finaliste della massima competizione europea, con il ritorno delle semifinali live su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì alle 21.00 si parte con la super sfida tra PSG e Borussia Dortmund in diretta dal Parco dei Principi di Parigi, su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Mercoledì alle 21.00 in campo anche Real Madrid e Bayern Monaco: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.