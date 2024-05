Dove vedere Psg-Borussia Dortmund

I numeri di Psg e Borussia Dortmund

Questo sarà l'ottavo incontro tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund in una competizione europea: il bilancio attuale è di due vittorie a testa e tre pareggi. Tutti e quattro i successi sono stati ottenuti sempre dalla squadra che giocava in casa. Il Borussia Dortmund ha affrontato il Paris Saint-Germain fuori casa in Europa in tre occasioni, senza mai vincere (1 pareggio, 2 sconfitte) né segnare in nessuna di queste trasferte. A settembre, nella fase a gironi di questa stagione, i gialloneri sono stati sconfitti per 2-0 dai francesi al Parco dei Principi e nel corso del match hanno effettuato un solo tiro in porta. Il Paris Saint-Germain punta a raggiungere una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la seconda volta nella sua storia (in precedenza nel 2019-20), mentre il Borussia Dortmund potrebbe riuscirci per la terza volta dopo il 1996-97 e il 2012-13; nell’ultima occasione in cui peraltro la finale di questa competizione si è disputata a Wembley. Dopo la vittoria per 6-4 tra andata e ritorno contro il Barcellona nel turno precedente, il Paris Saint-Germain potrebbe diventare la prima squadra a raggiungere la finale dopo essere stata sconfitta nella gara di andata sia dei quarti di finale che delle semifinali in una singola edizione della Champions League. Il Paris Saint-Germain non è riuscito a segnare solo in due delle ultime 38 partite casalinghe di Champions League (93 gol realizzati nel periodo): l’unica avversaria ad aver mantenuto la porta inviolata contro i parigini in questo parziale è ststa il Bayern Monaco (1-0 nel febbraio 2023 e nell'aprile 2021).