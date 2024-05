eChampions League Finals, "Knockout Show" su Sky

I player italiani grandi protagonisti alla eChampions League di EA FC 24: Danipitbull e Montaxer alle Finals di Londra. Sabato alle 20.00 su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e YouTube Live il “Knockout Show” con Obrun2002 e Crazyfatgamer

La formula del torneo è stata completamente rivoluzionata rispetto allo scorso anno, anche per renderla più simile al calcio reale. Per fare un esempio pratico che riguarda l’Italia, alla eChampions League si sono qualificati i primi 4 player della eSerie A , con un sistema che ricorda da vicino la Champions, appunto. Dei 41 giocatori che hanno partecipato alla Group Stage, 24 si sono qualificati alla Knockout Stage . E tra questi ci sono anche i “nostri” Lucio Vecchione (a.k.a. HHezerS , giocatore del Monza e vincitore della eSerie A), Luca Guarino ( Luconegua del Torino) e Danilo Pinto ( Danipitbull della Juve), ai quali si aggiunge Andrea Montanini ( Montaxer , campione di Francia con il Lorient). Rivedremo le partite dei player italiani e le immagini più belle delle eChampions , e tramite YouTube Live sarà possibile interagire con tutti gli ospiti, commentando live insieme a noi e facendo domande alle quali risponderanno direttamente i protagonisti.

Le Finals mercoledì a Londra

E dopo un Knockout Stage ricchissimo di emozioni, rimonte, gol bellissimi e colpi di scena, Danipitbull e Montaxer si sono qualificati per le Finals di Londra di mercoledi 29 maggio, che decreteranno il player più forte d’Europa. Finals che potremo seguire live su Sky Sport Arena, sul canale YouTube di Sky Sport e in streaming su NOW. E allora pad in mano, vi aspettiamo al Knockout Show! Aspettando le Finals…