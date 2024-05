L'ex bianconero pronto alla finalissima da capitano: "È una grande partita ma dobbiamo trattarla come una gara normale, contro il Real dovremo saper soffrire. Seguo sempre la Juve, Allegri grande allenatore e grande persona". Füllkrug: "Non importa se sei favorito o sfavorito, è una finale e conta vincere". Partita live sabato 1 giugno alle 21 su Sky e in streaming su NOW

