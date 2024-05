"La squadra è in 'modalità Champions'"

"Bisogna soffrire e combattere come in ogni finale", ha commentato Ancelotti in conferenza stampa. "Il sudore freddo e la paura arriveranno sabato pomeriggio, ma sono fiducioso perché la squadra è in 'modalità Champions'. Non pensiamo di essere favoriti, giochiamo contro una squadra che ha meritato la finale. Del Dortmund mi ha impressionato la personalità, soprattutto contro il Psg". L'allenatore dei Blancos successivamente fa un paragone tra Real e Milan: "Questo club per me è speciale, non posso dire lo stesso di tutte le squadre che ho allenato. Mi sono affezionato moltissimo al Real Madrid e provo le stesse sensazioni che ho per il Milan". In chiusura un commento sui singoli: "Kroos meriterebbe di chiudere la carriera con la vittoria della Champions. Rinnovo di Nacho? L'unica cosa che mi ha detto è che parliamo dopo la finale. Gli ho detto di chiamarmi al telefono perché sarò in vacanza. Lunin o Courtois? Lunin ora ha la febbre ma recupererà, non vi dico altro".