L'allenatore del Dortmund verso la finale di Champions contro il Real: "La mia storia da tifoso ad allenatore? Incredibile, ma voglio parlare del gruppo, tutti lo siamo stati. Abbiamo venduto giocatori importanti ma siamo arrivati qui". Su Ancelotti: "Tantissimo rispetto, ma oggi è a pochi giorni dalla finale come me. Credo sia uno dei migliori nella storia" ha detto a Sky Sport.

Inizia la settimana che porta alla finale di Champions League, con il Dortmund che prepara la sfida al Real, in programma sabato 1° giugno alle 21. Nel media day riservato ai tedeschi è Terzic ad anticipare la grande emozione verso il grande appuntamento a Sky Sport.

Da tifoso ad allenatore, è stato un viaggio incredibile col Dortmund… "È veramente incredibile, questa è la mia storia personale, ma non mi piace parlare troppo di tutto questo perché noi, come collettivo, abbiamo scritto una storia incredibile durante questa stagione. Negli ultimi anni abbiamo venduto giocatori, ne abbiamo comprati e oggi siamo in finale; penso sia una storia unica di cui vale la pena parlare. Sono stato un vice allenatore, un allenatore delle giovanili e chiaramente prima ancora un tifoso, tutti noi siamo stati dei tifosi prima di iniziare a lavorare nel mondo del calcio. Ora sono a capo di questa squadra e non vedo l'ora di giocare la finale di Wembley".

La pressione può essere tutta sul Real Madrid? "Se hai vinto 14 volte questa coppa sai come gestire situazioni come questa, soprattutto uno come Carlo Ancelotti. Ha fatto tante finali e ne ha vinte tante, ha tantissima esperienza ma oggi è a pochi giorni dalla finale, come me che cerco di vincere la prima. C'è tantissimo rispetto verso la squadra e verso un allenatore come lui, con una storia incredibile. Non ha vinto solo con una squadra, ma con diversi club. È uno dei migliori nella storia".