Mourinho, Bellingham e la foto con la mamma: il siparietto è imperdibile

La mamma è sempre la mamma. E se ha un desiderio, è normale che un figlio provi a esaudire un suo desiderio. Anche se quel desiderio è speciale. Uno Special desiderio, visto che in questa storia c’è anche José Mourinho , protagonista di un gustoso siparietto nel post della finale di Champions tra Borussia Dortmund e Real Madrid . Dopo aver sollevato la sua prima coppa, con la medaglia al collo, Jude Bellingham va verso la tribuna in cerca della madre , che è da sempre una grande tifosa di José Mourinho . A quel punto l’inglese del Real Madrid, vedendo lo Special One sul campo, si dirige spedito verso l’allenatore portoghese. Un saluto e un abbraccio anche a lui, due parole nelle orecchie e poi la richiesta che non ti aspetti: "José, ti spiace fare una foto insieme a mia mamma?"

“Mou, mia madre impazzisce per te da anni”

Nel curioso episodio a questo punto entra in scena proprio la mamma di Bellingham, Denise, che in un video si vede in speranzosa attesa mentre il figlio confabula con Mourinho e gli chiede il favore di posare insieme alla madre. Il nuovo allenatore del Fenerbahce non si nega e divertito si dirige verso la madre di Jude, sotto lo sguardo dell’altro fratello calciatore, Jobe Bellingham. “Scusami per questa richiesta -le parole intercettate di Bellingham a Mou- ma mia mamma impazzisce per te da anni”. Quindi, una stretta di mano tra Mourinho e la signora Denise e poi finalmente tutti in posa: con lo stesso fuoriclasse del Real a scattare la foto, in mezzo a telecamere e fotografi. Clic. E il desiderio "Special" di mamma è esaudito.