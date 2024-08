Champions League

Tutto quello che c'è da sapere sul formato della nuova Champions che dalla stagione 2024-2025 passa a 36 squadre, tutte in un unico girone. Per l'Italia parteciperanno Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, ma non potranno esserci derby nella prima fase. L'Uefa ha spiegato anche la nuova procedura di sorteggio, che oltre alle palline fisiche si affiderà a un software. Su Sky Sport in esclusiva 185 delle 203 partite previste per la prossima edizione. VIDEO. FEDERICA MASOLIN TI SPIEGA IL NUOVO FORMAT IN 90''