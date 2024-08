Le avversarie dell'Inter in Champions

L'Inter pesca Manchester City e Lipsia tra le squadre della sua stessa fascia, la prima. Per Inzaghi ci sono anche Arsenal, a San Siro, e Bayer Leverkusen, in Germania. Il calendario completo con date e orari verrà svelato il 31 agosto

L'Inter di Simone Inzaghi è pronta a iniziare il suo cammino nella nuova Champions League al via il prossimo 17 settembre. Inseriti in prima fascia nel sorteggio di Montecarlo, i nerazzurri pescano anche il Manchester City di Guardiola, a cui faranno visita in una "rivincita" della finale di due anni fa. Per i nerazzurri anche Arsenal e Bayer Leverkusen. Ecco tutte le avversarie dell'Inter.