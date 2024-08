Champions League il calendario e le partite

Introduzione

Le avversarie di ciascuna squadra si conoscevano già, ma adesso sono ufficiali anche i calendari: esordio da brividi per il Milan che ospita a San Siro il Liverpool alla 1^ giornata martedì 17 alle 21. Lo stesso giorno alle 18.45 c'è Juventus-PSV. L'Inter debutta mercoledì 22 settembre all'Etihad contro il City di Guardiola alle 21, sempre mercoledì alle 18.45 il Bologna ospita ko Shakhtar Donetsk. Giovedì 19 settembre alle 21 big match anche per l'Atalanta che gioca in casa contro l'Arsenal