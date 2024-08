Introduzione

La Juventus pesca tra le big il Manchester City ma lo affronterà in casa. I bianconeri voleranno invece in Inghilterra per far visita all'Aston Villa. Pescate anche due tedesche: Lipsia (in trasferta) e Stoccarda (in casa). Completano il quadro delle avversarie Benfica, Psv, Lille e Brugge. Il calendario completo con date e orari verrà svelato il 31 agosto

