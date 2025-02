Introduzione

L'ultimo turno di campionato ha portato, purtroppo, nuove presenze nella lista degli indisponibili delle varie squadre. In vista del big match Napoli-Inter, c'è da registrate l'infortunio occorso a Zambo Anguissa che dovrà stare ai box per un po'. Problemi anche per Simone Inzaghi che non potrà contare su Zalewski e Carlos Augusto. Chivu ha riportato la vittoria a Parma ma ha perso Bernabé per ulteriori 3 settimane. Altro protagonista non proprio fortunato in questa stagione è Douglas Luiz che riverdermo presumibilmente dopo la sosta



Un solo squalificato in vista del prossimo weekend: è Richardson della Fiorentina. A proposito della squadra di Palladino c'è ovviamente da monitorare Kean dopo il trauma cranico di domenica. Dimesso dall'ospedale di Verona, il giocatore è rientrato a Firenze con test clinici e diagnositici che sono risultati tutti negativi. Ecco quindi la situazione squadra per squadra in vista della 27^ giornata di Serie A