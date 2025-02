Introduzione

Lunedì 24 febbraio si è giocato l'attesissimo derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce, match valido per la 25^ giornata. La partita è finita 0-0, un punteggio favorevole ai padroni di casa che mantengono sei punti di vantaggio in testa alla classifica sulla squadra di Mourinho. Ma più del risultato sportivo, a destare attenzione sono le accuse di razzismo nei confronti di José Mourinho da parte del Galatasaray che ha preannunciato l'intenzione di denunciare lo Special One. La frase incriminata sarebbe questa: "Sulla panchina del Galatasaray saltavano come scimmie per proteste". "Parole offensive del popolo turco che José Mourinho pronuncia regolarmente da quando ha iniziato a lavorare in Turchia", si legge nel comunicato. La risposta immediata del Fenerbahce: "Tentativo di distorcere la realtà, le frasi dell'allenatore non possono essere associate al razzismo". Ecco la ricostruzione completa della vicenda...