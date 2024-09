A Sky Calcio Club, gli ospiti di Fabio Caressa analizzano il momento del Liverpool, avversario in Champions domani sera del Milan a San Siro e ko sabato in casa in campionato. Bergomi: “Sulla corsia forte del Milan è più debole, con Salah che torna poco”. Di Canio: “Se i Reds arrivano con 4 attaccanti al limite dell’area di rigore e sono in giornata ti possono far male. Ma il gol-vittoria del Nottingham Forest sabato ad Anfield dimostra che…”

