Buona prova dell'Inter contro il Manchester City nell'esordio della nuova Champions League. Difesa sugli scudi per Inzaghi con Sommer che si prende la palma del migliore in campo e Acerbi che ferma per la seconda volta Haaland. Tutti sopra la sufficienza i nerazzurri. Le pagelle di Maurizio Compagnoni

