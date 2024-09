Duro il commento nel post partita di Fabio Capello, dopo l'1-3 del Milan in casa con il Liverpool: "Squadra senza reazione, non riusciva a fare tre passaggi. Ha toccato più palloni il portiere che Morata… Senza coraggio non si va da nessuna parte. E in campo non c’è un leader che dia l’esempio e trascini. L’unico è stato Abraham quando è entrato”

MILAN-LIVERPOOL 1-3, GLI HIGHLIGHTS