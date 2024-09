Martedì 1° ottobre il Bayer Leverkusen ospita il Milan, match in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Morata, non ancora al top della condizione, si è allenato in gruppo: Fonseca valuterà se schierarlo titolare. Tutti a disposizione a parte i lungodegenti Florenzi e Bennacer. In difesa dovrebbe tornare Pavlovic dal primo minuto, sulla destra Calabria è favorito su Emerson Royal

MILAN, LA NUOVA POSIZIONE DI MORATA