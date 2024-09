Il difensore olandese è intervenuto su Sky Sport alla vigilia del match contro la Stella Rossa: "Dobbiamo cercare di approcciare bene al match e portare a casa i 3 punti. Sappiamo che dobbiamo migliorare la fase difensiva ma va considerata anche la qualità degli avversari. Credo che domani avremo spesso la palla, loro proveranno a difendere e ripartire quindi dobbiamo farci trovare pronti" GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS

Dopo la trasferta a Manchester contro il City, l'Inter affronterà la Stella Rossa in casa per la seconda giornata del gruppo di Champions League. Stefan De Vrij è intervenuto su Sky Sport per commentare il match contro la squadra serba.

Come immagini l'esordio a San Siro in questa Champions League dopo il grande risultato contro il Manchester City? Quanto sono importanti i 3 punti? "Importantissimi. Quest'anno è cambiato il format e ogni partita sarà importante se non fondamentale. Dovremo approcciare bene per cercare di portare a casa i 3 punti". Pensi sia ancora più importante vincere tutte le partite in casa? "Non so l'importanza, ma sappiamo quanto ci dà San Siro con i nostri tifosi. Ci piace molto giocare in casa, ma ovviamente cercheremo di vincere anche in trasferta come fatto a Manchester". A livello realizzativo state andando bene, stride il dato sui gol incassati. C'è una motivazione? "Penso che ci sono tanti fattori. Dobbiamo vedere dove fare meglio, analizziamo le partite e ci alleniamo. Sappiamo che dobbiamo migliorare la fase difensiva, l'anno scorso abbiamo abituato tutti molto bene ma cerchiamo di migliorare e crescere. Poi ovviamente ci sono anche gli avversari. Ad esempio nel gol preso contro il Monza i biancorossi hanno fatto una grandissima azione". Parlavi di avversario, che avversario ti aspetti? Come va affrontata la Stella Rossa? "E' una partita di Champions, le motivazioni ci sono sempre e tutti gli avversari hanno qualità. Dobbiamo essere carichi, penso che avremo spesso la palla e loro difenderanno bene e cercheranno di ripartire. Noi dobbiamo prepararci bene e attaccare con equilibrio".

De Vrij in conferenza: "Importante rialzarsi dopo il derby" Il difensore olandese è intervenuto anche in conferenza stampa: "Dobbiamo migliorare la fase difensiva ma non solo, tutta la squadra deve crescere e proveremo a migliorare nelle prossime partite. Nel derby abbiamo subito una brutta sconfitta, era importante rialzarci subito ma siamo stati squadra e abbiamo portato a casa la vittoria. Il passato va lasciato alle spalle, non possiamo parlare di due anni fa perché stiamo giocando una nuova stagione. Il nostro avvio poteva essere sicuramente migliore, ma starà una stagione lunghissima. Contro le squadre che si abbassano e si mettono dietro la linea del pallone dobbiamo cercare di trovare soluzioni per un giro palla più veloce". In chiusura De Vrij parla della nuova Champions: "E' tutto nuovo, ogni partita è importantissima e può rivelarsi fondamentale. Come abbiamo sempre fatto dobbiamo guardare una partita alla volta senza guardare troppo avanti".