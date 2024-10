Per la trasferta di Champions di Gelsenkirchen contro lo Shakhtar Donetsk, Gasperini perde anche Matteo Ruggeri. L’esterno mancini si è fermato per una gonalgia al ginocchio sinistro, verrà sottoposto a ulteriori accertamenti nelle prossime ore ma intanto salta la sfida contro gli ucraini. L’Atalanta deve già fare a meno in difesa di Hien e a centrocampo di Brescianini

