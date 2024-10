Shakhtar Donetsk e Atalanta si sono già affrontate in Champions League nell’edizione 2019-20, nella fase a gironi. Entrambe vinsero la gara in trasferta, con quella della Dea che assunse un doppio significato storico. All'andata, nell'esordio casalingo in Champions dell'Atalanta, era finita 2-1 per gli ucraini: seconda sconfitta di fila (dopo il 4-0 incassato dalla Dinamo Zagabria alla prima) cui farà seguito il 5-1 dal Manchester City. Tre sconfitte su 3, Atalanta con un piede e mezzo fuori dalla Champions dopo il girone di andata. Si riparte con un bell'1-1 casalingo con il City, poi un 2-0 alla Dinamo Zagabria, per passare il turno serve un mezzo miracolo. L'Atalanta lo fa, andando a vincere 3-0 in Ucraina nella notte dell'11 dicembre 2019, mentre Bergamo vive il dramma del Covid. Papu Gomez sentenzia: "Abbiamo fatto la storia del calcio e di questo club". In realtà era solo la prima di tante altre partite epiche...