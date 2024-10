Rigore su Loftus-Cheek? Guarda lo Sky Tech. VIDEO

Grandi proteste in casa rossonera per l'episodio che alla fine di Bayer Leverkusen-Milan ha visto protagonista Loftus-Cheek. Dalle immagini riprese con lo Sky Tech sembra evidente il fallo commesso da Hincapiè che calcia la caviglia dell'avversario. L'arbitro svizzero Scharer non ha fischiato nulla nè è stato richiamato dal Var. Resta da chiarire la posizione di Loftus-Cheek che si trovava sulla linea dell'area, ma con il piede destro, colpito, che potrebbe essere fuori.

